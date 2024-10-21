В Свердловской области задержан водитель УАЗа, который сбивал дорожные камеры-треноги

В Госавтоинспекции Свердловской области рассказали подробности задержания водителя УАЗа, повредившего несколько дорожных камер и автомобилей.

Напомним, инцидент произошёл утром 17 октября на нескольких участках Серовского тракта. В дежурные части полиции нескольких районов региона около 9 часов утра поступила информация, что автомашина УАЗ движется по автодороге, а водитель наезжает на камеры фото- и видеофиксации.

Для задержания правонарушителя были ориентированы наряды гарнизона свердловской полиции.

«Около 12:00 данный водитель спровоцировал ДТП в Екатеринбурге на улице Уральской, 10, где не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с впереди движущейся автомашиной Lexus. В течение нескольких минут к нему подъехали сотрудники Госавтоинспекции, он начал неадекватно реагировать в их сторону, выражаться нецензурной бранью и оказал неповиновение законному их требованию проследовать в служебный автомобиль и в ближайший отдел полиции. В связи с чем гражданин был задержан автоинспекторами. Им оказался 50-летний житель Кушвы, имеющий стаж вождения 29 лет, к административной ответственности привлекался 17 раз, в основном за превышение скорости. Для выяснения всех обстоятельств мужчина был доставлен в отдел полиции № 3 УМВД России по Екатеринбургу», — уточнили в дорожной полиции.

Водитель прошёл медицинское освидетельствование на трезвость — результат отрицательный, также не обнаружены и наркотические вещества. В отношении задержанного сотрудники полиции составили административные материалы по ч. 1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), также по ст. 318 УК РФ за нападение на сотрудников полиции, 319 УК РФ за публичное оскорбление сотрудников полиции. Ведётся производство по возбуждению дела по ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

18 октября районный суд Кировского района Екатеринбурга признал данного гражданина виновным и назначил ему наказание в виде административного ареста на 15 суток. Сейчас мужчина находится на лечении в психиатрической больнице, где ранее уже его проходил.

По данному факту продолжается проведение проверки органами внутренних дел.