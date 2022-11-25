В Свердловской области задержали подростка, который «минировал» школы в нескольких регионах России

В Алапаевске задержали подростка, который устраивал массовые лжеминирования образовательных учреждений с мая по сентябрь этого года. Им оказался 16-летний житель Алапаевского района, ученик 9-го класса одной из местных школ. Он, используя современные компьютерные программы, звонил со своего телефона и сообщал о ложных угрозах. Об этом АН «Между строк» рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его информации, в одной из социальных сетей подросток познакомился с неизвестным под ником «Шимо», который рассказал ему, как можно делать такие звонки и при этом оставаться незамеченным. Школьник, наслушавшись советов, совершил первый звонок в одно из учебных заведений Оренбурга.

«Эвакуация людей, действия силовиков и резонанс в прессе вскоре воодушевили подростка на другие “подвиги”. В качестве новых объектов для издевательств он выбрал шесть школ города Чехов Московской области, а также образовательные учреждения Алапаевского района, включая школу, в которой обучался сам. Мотивом диких противоправных поступков стало желание таким образом развлечься. Однако использование современных программ VPN и TOR-браузера, применявшихся в этой криминальной схеме, не помогли старшекласснику остаться инкогнито. Сотрудники полиции и ФСБ вскоре вычислили и задержали его, возбудив уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). В связи с тем, что он стал сотрудничать со следствием и раскаялся в содеянном, до судебного разбирательства будет находиться под подпиской о невыезде», — отметил Валерий Горелых.

Полиция установила, что школьник живёт в многодетной семье с тремя братьями, мамой и сестрой. Ранее в поле зрения правоохранительных органов никто из его родственников не попадал, на учёте по делам несовершеннолетних он не состоял. Если суд признает подростка виновным в лжетерроризме, ему может грозить уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет или крупный денежный штраф, который будет выплачивать его мама. Сумма ущерба составляет более 1 млн рублей.