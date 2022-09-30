В Свердловской области задержали подозреваемого в диверсии на железной дороге

В Свердловской области сотрудники ФСБ и МВД задержали местного жителя Владлена Меньшикова по подозрению в диверсии. По версии спецслужб, на перегоне железной дороги Реж — Стриганово мужчина установил на путях перемычки, которые могли привести к сходу подвижного состава с пути. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ и ГУ МВД по Свердловской области, помимо этого преступления, подозреваемый разрисовал стелу города Реж свастикой и лозунгами, запрещёнными в РФ.

«В отношении гражданина, о котором идёт речь, следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия). Он задержан, с его участием проводятся необходимые следственные действия. Иные обстоятельства уголовного дела в интересах следствия на данный момент не разглашаются. Важно отметить, что помощь в поиске и задержании оказали коллеги из МВД», — сообщили в пресс-службе ФСБ.

Как пояснил собеседник ТАСС, вмешательство диверсанта не привело к трагедии на железнодорожных путях, так как устройство своевременно заметили и устранили сотрудники РЖД. Как сообщает Mash, во время беседы со стражами порядка Меньшиков дал признательные показания. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы.