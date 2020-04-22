В Свердловской области задержали наркокурьера с крупной партией наркотиков

В Сысертском районе Свердловской области пограничные органы ФСБ России совместно с правоохранительными органами задержали 50-летнего наркокурьера из Москвы, подозреваемого в распространении наркотиков в особо крупном размере, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

«Прибыв из Москвы в Свердловскую область, задержанный посредством интернет-мессенджера получил координаты места, где спрятаны наркотики. В дальнейшем, после изъятия наркотиков из тайника и расфасовки, он должен был транспортировать их в город Набережные Челны, где осуществить закладки в четырёх тайниках по 250 г», — сообщили в ФСБ.

В момент изъятия наркотиков из тайника подозреваемый был задержан сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

«В результате проведённой экспертизы установлено, что в пакете находилось наркотическое средство синтетического происхождения массой около 1 кг. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Покушение на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы», — добавили в силовом ведомстве.

Расследование уголовного дела осуществляют следователи межмуниципального отдела «Сысертский» МВД России по Свердловской области.