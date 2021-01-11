В Свердловской области задержали мужчину, который заказал по почте разобранный пистолет ТТ

В Серове полицейские и сотрудники ФСБ задержали 65-летнего местного жителя, заказавшего по почте пистолет ТТ. Дома у мужчины нашли целую коллекцию оружия.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, мужчину задержали как раз в тот момент, когда он забирал на почте посылку. Внутри оказалось разобранное огнестрельное оружие модели ТТ калибра 7,62 мм. При этом у мужчины нет разрешения на хранение этого пистолета.

«При обысках в квартире и частном доме подозреваемого сотрудниками полиции обнаружено и изъято около 20 предметов, конструктивно схожих с револьверами, пистолетами "Маузер", "Парабеллум", Reck и др. Также изъято более 5 тысяч патронов различного калибра и основные части оружия», — отметил полковник Горелых.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.