В Свердловской области задержали более 60 водителей, предлагавших взятки сотрудникам ГИБДД

В 2020 году в Свердловской области сотрудники полиции задержали 61 водителя за предложение взятки инспекторам ДПС, сообщает пресс-служба УГИБДД. Факты дачи денег зарегистрированы в 15 свердловских городах, включая Нижний Тагил. Дорожным полицейским предлагали от 300 до 37 000 рублей.

«Зачастую взятки сотрудникам Госавтоинспекции предлагаются или даются за несоставление в отношении них административных материалов за нарушение ПДД — например, за нетрезвое вождение, повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения», — сообщили в ведомстве.

Следственные органы завели 42 уголовных дела на взяткодателей, по остальным делам проводятся проверки.

С начала года в отношении горе-водителей судами вынесено 18 приговоров, назначены наказания в виде штрафов. А одного жителя Нижнего Тагила приговорили к ограничению свободы на 8 месяцев.