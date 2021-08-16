В Свердловской области за выходные поймали почти 200 пьяных водителей

За минувшие выходные сотрудники ГИБДД Свердловской области задержали 187 водителей, управлявших транспортными средствами в нетрезвом состоянии, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ГИБДД, 17 водителей ранее уже привлекались за аналогичное нарушение, и теперь в отношении них составлены материалы для возбуждения уголовных дел. Помимо пьяных задержанных, ещё 168 водителей попались без прав, в отношении каждого составлены материалы, которые станут основанием для привлечения к ответственности.

Например, около 06:00 в субботу в Нижней Туре на улице Береговой сотрудники ГИБДД заметили автомобиль ВАЗ-21120, который на дороге вилял из стороны в сторону. Водитель отказался остановиться, гаишники организовали преследование нарушителя. На помощь нижнетуринским сотрудникам ГИБДД выдвинулись экипажи ГИБДД города Кушвы, с трудом водителя удалось задержать. Выяснилось, что в автомобиле был 20-летний житель Нижней Туры с друзьями, все они были пьяны.