В Свердловской области за сутки зарегистрировано 243 новых случая заболевания коронавирусом. В Нижнем Тагиле – 9

На территории Свердловской области за пошедшие сутки выявлено 243 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+170), Богдановича, Кушвы, Нижнего Тагила (+9), Полевского, Первоуральска, Каменска-Уральского, Верхней Пышмы, Ревды, Дегтярска, Верх-Нейвинского, Красноуфимска, Нижнесергинского муниципального района, Асбеста, Ачитского городского округа, Тугулыма, Карпинска, Горноуральского городского округа, Краснотурьинска, Североуральска, Кировграда, ЗАТО Свободный, Слободо-Туринского муниципального района. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 32663.

В России за последние сутки выявлено 15 099 новых случая коронавируса в 84 регионах, зафиксировано 185 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 5 377 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 399 334 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 24 002 летальный исход, выздоровели 1 399 334 человек.