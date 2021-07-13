В Свердловской области за последние пять месяцев возросла смертность

В мае текущего года в Свердловской области скончался 4901 человек. Это на 8,2% больше, чем в мае 2020 года. По данным Росстата, у 411 человек был официально подтверждён коронавирус. В Нижнем Тагиле число заразившихся превысило 7 тысяч человек.

С начала 2021 года в Свердловской области скончалось 27 627 жителей, родился 17 101 человек. Естественная убыль населения при этом составила 10,5 тысячи человек. Это на 60% больше показателя прошлого года (–6533).

Отметим, что на Среднем Урале самый высокий показатель естественной убыли населения среди регионов УрФО.

За май в Свердловской области родилось 3365 детей — это на 0,8% больше, чем в прошлом году. В апреле в регионе скончалось 4969 человек, в том числе 462 уральца с подтверждённым коронавирусом. За весенний месяц родилось 3325 малышей.

Общее число инфицированных COVID-19 в Свердловской области перевалило за 98 тысяч. По официальным данным Роспотребнадзора, болеют или переболели коронавирусом почти 2,3% населения области.

4 июля число заболевших на Среднем Урале достигло 95 тысяч человек, 7 июля возросло до 96 тысяч, на 10 июля было зарегистрировано 97 тысяч больных коронавирусом.

Заразившиеся за время пандемии выявлены в 16 свердловских муниципалитетах. Среди городов-лидеров — Екатеринбург (46 957), Нижний Тагил (7204), Первоуральск (3640), Ревда (2789), Каменск-Уральский и Каменский район (2637), Берёзовский (2406).

Накануне стало известно о 464 новых заразившихся и 405 вылечившихся свердловчанах. За сутки зафиксировано рекордное число заразившихся с начала пандемии.