В Свердловской области за полгода построили 1,7 млн кв. метров жилья, это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года 

В Свердловской области за шесть месяцев текущего года построили 1,7 млн кв. метров жилья, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Свердловскстата.

«За первое полугодие уральские строители ввели 540,6 тысячи квадратных метров жилья в многоквартирных домах и 1,17 миллиона “квадратов” ввели индивидуальные застройщики. Традиционно лидером по строительству жилья является Екатеринбург. На его долю пришлось 662 тысячи квадратных метров жилья. Удерживать высокие темпы жилищного строительства нам помогают федеральные инструменты “Инфраструктурного меню”. Благодаря усилиям губернатора Евгения Куйвашева, мы регулярно получаем дополнительное финансирование на проекты развития социальной и коммунальной инфраструктуры в муниципалитетах», — рассказал и.о. министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов.

По данным статистики, продолжается рост темпов строительства индивидуальных домов. За полгода частного жилья построено на 28,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На него приходится около 69% жилья, построенного за первое полугодие.

Среди муниципалитетов Свердловской области высокие объёмы ввода жилья также наблюдаются в Сысертском городском округе — 184 тысячи квадратных метров жилья. На третьем месте по объёмам ввода Белоярский городской округ, где построено за полгода 143,4 тысячи квадратных метров жилья. За ним следует Верхнепышминский городской округ, там возведено 78,1 тысяча квадратных метров жилья.

Увеличение объёмов жилищного строительства, капремонтов многоквартирных домов и сокращение непригодного для проживания аварийного фонда является основной задачей национального проекта «Жильё и городская среда».