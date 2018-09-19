В Свердловской области за неделю зарегистрировано почти 500 случаев пневмонии

В Свердловской области за прошедшую неделю зарегистрировано 493 случая с предварительным диагнозом «пневмония», со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора пишет Znak.com.

Показатель заболеваемости составил 11,8 на 100 тысяч населения — это на 7% выше среднемноголетних данных. Всего с 10 по 16 сентября в регионе зафиксировано 27,2 тысячи случаев заболевания ОРВИ, грипп пока не выделяется. Показатель заболеваемости составил 65,1 на 10 тысяч населения, что ниже уровня эпидпорога по совокупному населению (–2%). Рост числа заболевших от недели к неделе санврачи связывают с началом сезонного подъёма ОРВИ негриппозной этиологии. Наибольший прирост заболеваемости среди детей и подростков от 7 до 17 лет.

В рамках лабораторного мониторинга в области за неделю обследовано 42 человека, выделен вирус негриппозной этиологии (риновирус).

По данным на 14 сентября, в области проведено 208 тысяч прививок — их поставили 4,9% населения региона. Роспотребнадзор рекомендует свердловчанам поставить прививки от гриппа, больше бывать на свежем воздухе, заниматься физкультурой, правильно питаться, а также принимать витамины.

В регионе идёт также сезон заболеваемости энтеровирусными инфекциями, частым проявлением которых становится серозный менингит. Из-за вспышки менингита, в частности, с 12 сентября в Екатеринбурге полностью закрыта 5-я гимназия, где заболел 21 человек.