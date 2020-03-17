В Свердловской области за голосованием по поправкам в Конституцию будут наблюдать казаки, десантники и чернобыльцы

В Свердловской области наблюдением за ходом голосования по изменениям в Конституцию будут заниматься десантники, казаки и представители других общественных организаций — в частности, соглашение будет подписано с движением «Казачий Дозор», организацией «Форум женщин Урала», ресурсным центром добровольчества Свердловской области «Сила Урала», организацией инвалидов «Союз Чернобыль», Центром этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма, региональным отделением Союза десантников и организацией «Российский союз сельской молодёжи», говорится в анонсе Общественной палаты региона.

Ранее в Общественной палате Свердловской области рассказали, что планируют выставить от двух до десяти наблюдателей на каждый из 2,5 тысячи избирательных участков.

Голосование по изменениям в Конституцию должно пройти 22 апреля, однако в случае ухудшения эпидемиологической обстановки опрос могут перенести. Сегодня Общественная палата (ОП) Москвы может обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с такой просьбой.