В Свердловской области за 2021 год убит 761 человек

В Свердловской области за 2021 год в результате преступных посягательств погиб 761 человек, ещё почти тысяче граждан причинён тяжкий вред здоровью. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Всего за прошлый год на территории Свердловской области зарегистрировано 54 484 преступления, что на 6,8% меньше, чем в 2020 году.

«В сравнении с 2020 годом сократилось на 9,1% количество убийств и покушений на убийство, угроз убийством и причинением тяжкого вреда здоровью — на 6,1%, фактов причинения лёгкого вреда здоровью — на 15,8%, умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести — на 9,7%, тяжкого вреда здоровью — на 10,2%, Количество преступлений по статье “Побои” снизилось с 97 до 83. Число преступлений экономической направленности возросло на 3,8%, а деяний коррупционной направленности сократилось на 4,2%», — заявили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Более половины всех зарегистрированных преступлений составляют хищения чужого имущества. С применением информационно-телекоммуникационных технологий совершено 22% преступлений, их количество меньше показателя 2020 года на 10%. С использованием банковских карт совершено 3432 преступления, сети Интернет — 8928, средств мобильной связи — 5877.

«Путём кражи совершено 67,6% хищений, путём мошенничества — 23,9%, присвоения или растраты — 1,1%, грабежа — 2,8%, разбоя — 0,6%. Количество краж, совершённых с проникновением в жилище, сократилось на 16,6%, а мелких хищений чужого имущества, совершённых лицами, ранее подвергнутыми административному наказанию за мелкое хищение, возросло на 49,2%. Также совершили преступления лица, не имеющие постоянного источника дохода (54,1%), из них 5% являются безработными. Лицами, ранее совершавшими преступления, совершено 65,4% расследованных деяний, в том числе ранее судимыми — 40%. В состоянии алкогольного опьянения совершено 34,9% преступлений, в состоянии наркотического опьянения — 0,6%. В отношении членов семьи, супругов, сожителей (в том числе бывших) совершено 14,7% преступлений», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Зарегистрировано 1783 преступления при управлении автомобилем либо другим механическим транспортным средством в нетрезвом состоянии. Выявлено 26 281 лицо, совершившее преступление, из них 16,2% — женщины, 5% — несовершеннолетние, 4,8% — учащиеся. Число зарегистрированных преступлений небольшой тяжести сократилось на 10,2%. Количество тяжких преступлений возросло на 2,9%, особо тяжких — на 3,1%.