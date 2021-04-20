В Свердловской области за 14,6 млн рублей ликвидируют два радиоактивных могильника

Госкорпорация «Росатом» выбрала подрядчика, который должен будет реабилитировать радиационные аномалии в посёлке Озёрном Режевского района Свердловской области, со ссылкой на данные на сайте госзакупок пишет E1.ru.

Стоимость контракта — 14,6 миллиона рублей, единственной компанией, которая подала заявку, стал «Раотех». Согласно условиям контракта, до 15 ноября фирма должна разработать проект работ, реабилитировать радиационные аномалии двух могильников, ликвидировать производственные здания, восстановить участки локальных загрязнений, а после — получить экспертное заключение.

Речь идёт о предприятии Минсредмаша, где обогащалось ториевое сырьё. В 1964 году завод ликвидировали, при этом частично были выполнены работы по дезактивации территории и захоронению радиоактивных отходов. Сегодня там три загрязнённых участка: два могильника и производственное здание с прилегающей территорией площадью 2065 кв. м. После обследования на территории могильников нашли участки грунта, который загрязнён торием-232, радием-226 и калием-40. Участки рекомендуется засыпать чистой землёй и посадить там газон. А старое двухэтажное здание нужно снести.