В Свердловской области взносы на капремонт с 1 января вырастут на 40%

В Свердловской области с 2023 года взносы на капитальный ремонт поднимутся на 40,9%. Согласно постановлению, которое подписал губернатор Евгений Куйвашев, с 1 января следующего года действующий минимальный размер взноса в 10,51 рубля будет проиндексирован на 4,3 рубля и составит 14,81 рубля с квадратного метра жилого помещения.

Кроме того, в документе указан размер оценочной стоимости капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Свердловской области на период с 2021 по 2023 год. Как сообщает правительство Свердловской области, индексирование проведут в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ и прогнозируемым на 2023 год уровнем инфляции.

Уточняется, что социально незащищённые слои индексация не затронет благодаря социальным гарантиям и компенсациям.