В Свердловской области выявлено 293 новых случая коронавируса

На территории Свердловской области за прошедшие сутки зафиксировано 293 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+102), Берёзовского, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила (+22 за двое суток) и других городов региона. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 38 188.

«Состояние 346 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 280 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 185 — на аппаратах ИВЛ. Выписано 300 человек. Общее число выписанных достигло 30 301. Зарегистрировано 8 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 823», — рассказали в штабе.

В России за последние сутки выявлено 20 396 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 364 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 803 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 753 836 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 30 251 летальный исход, выздоровели 1 312 927 человек.