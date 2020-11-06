В Свердловской области выявлено 282 новых случая коронавируса

На территории Свердловской области за прошедшие сутки зафиксировано 282 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+126), Алапаевска, Артёмовского, Артинского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Дегтярска, Ирбитского района, Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Полевского, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Серова, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Тавдинского, Талицкого и Тугулымского городских округов. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 37 895.

«Состояние 309 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 275 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 170 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 1234. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 287 человек. Общее число выписанных достигло 30 001. Зарегистрировано 8 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 815», — рассказали в штабе.

В России за последние сутки выявлено 20 582 новых случая коронавируса в 85 регионах, 25,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 378 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 955 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 733 440 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 29 887 летальных исходов, выздоровели 1 296 124 человека.