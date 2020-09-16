В Свердловской области выявлено 127 новых случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле — 10 заражённых

На территории Свердловской области за прошедшие сутки обнаружено 127 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+70), Арамильского и Ачитского городских округов, Асбеста, Верхней Салды, Краснотурьинска, Красноуральска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Нижнего Тагила (+10), Серова. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 27 299.

«Состояние 68 госпитализированных оценивается как тяжёлое, все они находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 43 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 416. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 60 человек. Общее число выписанных достигло 20 902. Зарегистрировано 4 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 537», — рассказали в оперштабе.

В России за последние сутки выявлено 5670 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 23,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 132 летальных исхода, полностью выздоровело 5809 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 079 519 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 917 летальных исходов, выздоровело 890 114 человек.