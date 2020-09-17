В Свердловской области выявлено 126 случаев коронавируса, 5 из них — в Нижнем Тагиле

В городах Свердловской области за сутки зафиксировано 126 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+55), Арамильского городского округа, Артёмовского, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Богдановича, Верхней Пышмы, Дегтярска, Первоуральска, Ревды, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Среднеуральска, Ирбита, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила (+5), Полевского, Режа, Серова, Талицкого городского округа. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 27 425.

«Состояние 77 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 76 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 46 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 371. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 63 человека. Общее число выписанных достигло 20 965. Зарегистрировано 12 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 549», — сообщили в штабе.

В России за последние сутки выявлено 5762 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 23,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 144 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5754 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 085 281 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 19 061 летальный исход, выздоровело 895 868 человек.