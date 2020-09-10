В Свердловской области выявлено 126 новых случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле заболело 8 человек

В городах Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 126 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+62), Арамильского и Артинского городских округов, Артёмовского, Асбеста, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Красноуральска, Первоуральска, Сухого Лога, Кушвы, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Качканара, Среднеуральска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила (+8), Полевского, Серова, Талицкого городского округа. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 26 527.

«Состояние 84 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 76 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 49 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 414. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 59 человек. Общее число выписанных достигло 20 539. Зарегистрировано 14 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 509», — рассказали в оперативном штабе.

В России за последние сутки выявлено 5363 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 24,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 128 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5915 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 046 370 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 263 летальных исхода, выздоровело 862 373 человека.