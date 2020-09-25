В Свердловской области выросло число беременных школьниц, это может быть связано с коронавирусными ограничениями

В Свердловской области с начала 2020 года число беременных школьниц выросло на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Специалисты считают, что это может быть связано с коронавирусными ограничениями.

«Год еще не закончился, аналитикой заниматься рано, тем более делать выводы. Что касается роста, то в абсолютных цифрах он может быть ничтожным», — заявили Znak.com в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

При этом, по мнению директора НИИ ОММ Галины Мальгиной, годовая статистика может показать больший рост числа беременных несовершеннолетних. Она считает, что возможной причиной роста статистики является недостаточный контроль со стороны взрослых в период самоизоляции, когда школы были закрыты. Помимо этого Мальгина прогнозирует возможный рост числа родов у несовершеннолетних девочек, поскольку плановое прерывание беременности было недоступно в период с апреля по июнь 2020 года из-за пандемии коронавируса. Глава НИИ ОММ также отметила, что беременные дети редко делают аборты.

Акушер-гинеколог НИИ ОММ Оксана Гаёва считает, что для того чтобы избежать ранней беременности, родители должны уделять больше внимания своим детям и не стесняться говорить с ними о сексе. Она рассказала, что в её практике встречались случаи, когда девочки начинали вести активную половую жизнь в 10-летнем возрасте.