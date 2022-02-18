В Свердловской области выросла детская смертность в результате ДТП

В Свердловской области за 9 месяцев 2021 года детская смертность выросла на 5%. Основная проблема роста детских смертей связана с травмами в результате ДТП, сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу ЗакСО, где выступал региональный уполномоченный по правам ребёнка Игорь Мороков.

«До этого на протяжении пяти лет у нас шло уверенное снижение количества погибших от ЧС детей. В 2020 году погиб 121 человек, в 2021-м — 151 человек. Основные причины — дорожно-транспортные происшествия, пожары и суицидальные намерения детей. На этих позициях нужно серьёзно остановиться и обратить на них внимание», — отметил Мороков.

Как добавил омбудсмен, в 80% ДТП дети гибнут по вине взрослых. По его словам, причинами становятся выезд на встречную полосу, превышение скорости и другие.

Кроме того, ухудшение демографической ситуации также связано со снижением рождаемости. По сравнению с 2016 годом она упала на 28,5% и продолжает падать в среднем на 3,5% в год.

В прошлом году среди проблем, получивших наибольший резонанс, были вопросы обеспечения и реализации дистанционного обучения школьников, особенно из малоимущих семей, и воспитанников учреждений социальной защиты. Также были сложности, связанные со своевременным получением несовершеннолетними медицинской помощи и с организацией занятости подростков по месту жительства.