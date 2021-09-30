В Свердловской области выбрали трёх лучших медсестёр

Медсёстры Центра здоровья Серовской городской больницы Гузель Нуртдинова, Центра здоровья Красноуфимской районной больницы Юлия Токарева и поликлиники Артинской ЦРБ Татьяна Бузмакова стали лучшими медсёстрами Свердловской области, сообщает департамент информационной политики региона.

Соревнования по оценке профессиональных навыков проходили в Свердловском областном колледже. Медсёстры выполняли тестовые задания, а также практические — например, выявляли факторы риска развития неинфекционных заболеваний, показывали знание правил оказания первой помощи при коронарном синдроме, остром нарушении кровообращения или сердечной недостаточности. Также ими была проведена диспансеризация взрослых.

По словам замминистра здравоохранения региона Ирены Базите, эти специалисты лучше всего справились со своими обязанностями. На данный момент активно проводится реабилитация и диспансеризация тех, кто переболел коронавирусом, и, по словам Базите, не последнее место в этом деле занимают медсёстры.