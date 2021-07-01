В Свердловской области вводят новую льготу на транспортный налог

Правительство Свердловской области вводит льготу по уплате транспортного налога для организаций, занимающихся международными автомобильными перевозками. Проект изменений в региональный закон о транспортном налоге был принят сегодня, 1 июля, на заседании регионального кабинета министров, сообщает департамент информационной политики.

«Изменения в закон о транспортном налоге позволят создать условия для обновления транспортной инфраструктуры региона и стимулирования приобретения наиболее современного, экологически чистого транспорта. Благодаря этому сократятся выбросы вредных и загрязняющих веществ, уменьшится негативное влияние транспорта на состояние окружающей среды», — отмечают в департаменте со ссылкой на и. о. министра экономики и территориального развития Свердловской области Татьяну Гладкову.

Согласно проекту, льготу по транспортному налогу в 50% смогут получить организации и индивидуальные предприниматели на каждый грузовой автомобиль, соответствующий требованиям экологического класса 5 или выше, используемый для международных автомобильных перевозок. Ещё одним условием получения налоговой льготы станет уровень заработной платы на предприятии: он не должен быть ниже среднего по отрасли.

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков по Уральскому федеральному округу неоднократно обращалась в правительство с вопросами о возможности предоставления льгот перевозчикам грузов, работающим в международном сообщении.

Утверждённый правительством документ будет направлен в Законодательное собрание Свердловской области.