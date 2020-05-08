В Свердловской области введут режим тишины в дневное время

Депутаты Заксобрания Свердловской области подготовили законопроект, согласно которому в регионе будут введены дополнительные часы тишины с 13:00 до 15:00. Об этом в своём Instagram написал губернатор Евгений Куйвашев. Он добавил, что в настоящее время документ проходит через все необходимые процедуры.

«Надеюсь, в самом скором времени мы сможем создать дополнительные условия для обеспечения покоя людей, прежде всего пожилых свердловчан, семей с маленькими детьми, которым, конечно, непросто оставаться дома в условиях, когда за стеной что-то постоянно сверлят. Это ведь не только на период пандемии необходимо», — написал Куйвашев.

В пресс-службе Заксобрания Свердловской области Znak.com сообщили, что следующее заседание назначено на 9 июня.

Напомним, согласно действующему областному законодательству, тишина должна соблюдаться с 23:00 до 08:00 в будние дни и с 18:00 до 11:00 в пятницу, субботу и воскресенье, праздничные и нерабочие дни. В случае нарушения тишины в установленное время граждане вправе обращаться в полицию.