В Свердловской области второй день подряд фиксируется рекорд по заболевшим коронавирусом — 2344 человека

Сегодня, 28 января, в Свердловской области зафиксирован новый рекорд заболеваемости COVID-19. За сутки диагноз подтвердился у 2344 свердловчан, сообщает телеграм-канал оперштаба. Накануне, 27 января, в регионе зарегистрировали 1896 случаев.

Для сравнения: ровно год назад, 28 января 2021-го, в Свердловской области было официально зафиксировано 369 заболевших, что в шесть раз меньше сегодняшней цифры. В регионе на тот момент было зарегистрировано 69 399 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. На данный момент общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 218 412.

В ковидных госпиталях в тяжёлом состоянии находится 317 человек, 173 из них — в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 123 на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1957. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Как сообщается на сайте Роспотребнадзора Свердловской области, за минувшие сутки в Нижнем Тагиле выявлено 206 заражений. В нашем городе за всё время зарегистрировано 18 948 заболевших.