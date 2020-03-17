В Свердловской области врачи ищут пассажиров самолёта, летевших с больной коронавирусом екатеринбурженкой

В Свердловской области санитарные врачи разыскивают всех пассажиров самолёта, летевших вместе с вернувшейся из Италии екатеринбурженкой, у которой подтвердился коронавирус COVID-19. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на собственные источники в медицинской среде региона.

Известно, что инфицированная девушка несколько дней назад летела в Екатеринбург рейсом авиакомпании «Аэрофлот» из московского аэропорта Шереметьево, где она ожидала пересадку после того, как прилетела из Италии. Соответственно, круг тех, кто может попасть под требование об изоляции, достаточно широк. По данным издания, уже установлен таксист, вёзший девушку из аэропорта до дома, — мужчину отправили на карантин. Также под наблюдением медиков находится мама екатеринбурженки.

В настоящее время самочувствие самой девушки, которую госпитализировали в екатеринбургскую ГКБ № 40, оценивается врачами как удовлетворительное.