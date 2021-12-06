В Свердловской области врач скорой помощи, рискуя жизнью, спас умирающую женщину

В Екатеринбурге анестезиолог-реаниматолог станции скорой помощи имени В. Ф. Капиноса Евгений Аникин спас посетительницу одного из фитнес-центров города. Как сообщает портал Е1.ru, женщина занималась в бассейне фитнес-клуба, где ей стало плохо.

Приехавшие на место происшествия медики диагностировали у пострадавшей клиническую смерть. Пациентка лежала на мокром полу, поэтому использовать дефибриллятор было опасно. Несмотря на это, Евгений Аникин попросил всех присутствующих отойти на безопасное расстояние и в одиночку провёл реанимацию.

«Раз за разом он запускал высоковольтные импульсы по телу пострадавшей, рискуя быть поражённым электрическим разрядом из-за повышенной влажности. И наконец, усилия увенчались успехом — сердце пациентки снова забилось», — говорится в официальном сообщении скорой.

В итоге женщину увезли в стационар в стабильном состоянии, а через некоторое время выписали домой. Евгений Аникин работает на скорой уже 23 года. По его словам, за это время ему несколько раз приходилось нарушать технику безопасности для спасения жизни человека. Был случай, когда его бригада спускалась в шахту лифта к пострадавшим и в котлован заброшенного недостроенного здания.