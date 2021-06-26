В Свердловской области впервые задержали продавца поддельных справок, разрешающих не вакцинироваться от коронавируса

Сотрудниками полиции из подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области в ходе отработки оперативной информации впервые на Среднем Урале выявлены факты продажи поддельных медицинских справок — медотводов от вакцинации, в том числе от коронавирусной инфекции. Спецоперация была проведена 25 июня в одной из торговых точек Екатеринбурга на улице Шварца.

«Оперуполномоченные УЭБ и ПК провели проверочную закупку, в ходе которой в “сети полиции” угодил гражданин Попов, 1990 года рождения, не работающий и не судимый житель города Лесной Свердловской области. Он сбыл покупателям, а в их роли выступили представители МВД, 4 справки, оформленных якобы в трёх больницах Екатеринбурга. За каждую из них сыщики заплатили по одной тысяче рублей. У горе-бизнесмена изъяты поддельные печати и несколько конвертов с другими липовыми документами по COVID-19. Больницы Екатеринбурга № 41, 7 и 23, чьи данные фигурировали в поддельных справках, никакого отношения к противоправной деятельности не имеют. Задержанный гражданин дал признательные показания и написал явку с повинной», — рассказал АН «Между строк» руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.

Возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». За подобные нарушения законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.