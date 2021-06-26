В Свердловской области впервые задержали продавца поддельных справок, разрешающих не вакцинироваться от коронавируса

Сотрудниками полиции из подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области в ходе отработки оперативной информации впервые на Среднем Урале выявлены факты продажи поддельных медицинских справок — медотводов от вакцинации, в том числе от коронавирусной инфекции. Спецоперация была проведена 25 июня в одной из торговых точек Екатеринбурга на улице Шварца.
«Оперуполномоченные УЭБ и ПК провели проверочную закупку, в ходе которой в “сети полиции” угодил гражданин Попов, 1990 года рождения, не работающий и не судимый житель города Лесной Свердловской области. Он сбыл покупателям, а в их роли выступили представители МВД, 4 справки, оформленных якобы в трёх больницах Екатеринбурга. За каждую из них сыщики заплатили по одной тысяче рублей. У горе-бизнесмена изъяты поддельные печати и несколько конвертов с другими липовыми документами по COVID-19. Больницы Екатеринбурга № 41, 7 и 23, чьи данные фигурировали в поддельных справках, никакого отношения к противоправной деятельности не имеют. Задержанный гражданин дал признательные показания и написал явку с повинной», — рассказал АН «Между строк» руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.
Возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». За подобные нарушения законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
«Клиентов, желающих избежать вакцинации, мужчина искал во всемирной паутине. Сейчас по поручению начальника ГУ МВД области генерал-лейтенанта Александра Мешкова органы внутренних дел свердловского гарнизона предпринимают необходимые меры, чтобы заблокировать использовавшиеся рекламные сайты, а также установить возможных сообщников задержанного. На вопрос борцов с беловоротничковой преступностью о причинах занятия таким криминальным заработком, подозреваемый ответил, что его привлек достаточно лёгкий способ добыть средства на хлеб с маслом. Он не думал, что на его след так быстро выйдут полицейские. Уверен, он не думал и о том, какую реальную опасность представляют для общества те “фантики”, которые он продавал без угрызения совести. Кроме того, не может не вызывать тревогу и тот факт, с какой лёгкостью идут на покупку поддельных медицинских справок отдельные граждане, забывая, что им тоже законодательством за подобные вещи предусмотрена уголовная ответственность в виде ареста на срок до шести месяцев», — резюмировал Валерий Горелых.