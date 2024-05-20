В Свердловской области впервые за сдачей ЕГЭ будет наблюдать искусственный интеллект

В Свердловской области в этом году за экзаменационными пунктами сдачи единого госэкзамена (ЕГЭ) впервые будут наблюдать свыше трёх тысяч камер с использованием технологии мониторинга поведения AI, которая позволяет отслеживать подозрительное поведение: наличие гаджетов, шпаргалок, попытки вынести за пределы аудитории контрольно-измерительные материалы. Сигналы будут автоматически передаваться наблюдателям для дальнейшего выяснения ситуации.

Первый единый госэкзамен состоится 23 мая. Всего в этом году ЕГЭ сдадут более 19 тысяч участников. Самым массовым экзаменом станет русский язык: его сдадут свыше 16 тысяч выпускников. Среди предметов по выбору почти половина ребят выбрали профильную математику, а четверть — информатику. Физику сдадут 15% школьников, химию — 12%.

«Для выпускников будет организовано 183 пункта проведения экзаменов. Среди них 10 планируется создать на дому для школьников, имеющих ограниченные возможности здоровья. Дети, которые на период ЕГЭ госпитализированы в центр детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы № 1, также смогут сдать экзамен в специально оборудованном там помещении. Кроме того, экзаменационные пункты будут работать при учреждениях ГУФСИН», — рассказала начальник отдела общего образования Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области Наталья Сокольская.

Она отметила также, что контрольно-измерительные материалы в ходе экзамена будут передаваться зашифрованным пакетом по специальному интернет-каналу. Объективность проведения ЕГЭ — одно из главных условий итоговой аттестации — полностью соответствует целям и задачам национального проекта «Образование».