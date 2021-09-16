В Свердловской области впервые за 17 лет ребёнок заболел столбняком

В Свердловской области зарегистрирован первый за последние 17 лет случай столбняка — заражённым оказался 5-летний ребёнок из Верхней Пышмы, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В июне 2021 года ребёнок получил ссадины колен, упав с велосипеда. Родители за медпомощью не обратились и тем самым отсрочили проведение экстренной профилактики против столбняка почти на две недели. Мальчик был не привит, так как родители отказались от проведения вакцинации по идеологическим соображениям. Заболевший малыш находился на лечении в больнице несколько месяцев, в том числе в отделении интенсивной терапии на аппарате ИВЛ. На какое-то время врачи вводили его в медикаментозную кому.

«Спасти жизнь маленького человека удалось только благодаря высокому профессионализму и слаженной работе медиков. Последствиями перенесённого столбняка стали серьёзные неврологические нарушения», — отмечают в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напоминают о важности своевременной вакцинации. Столбняком можно заразиться в результате попадания возбудителя в организм из почвы и объектов внешней среды через раны на коже. У большинства больных симптомы столбняка начинаются внезапно — со спазмами и затруднением открывания рта, далее патологический процесс быстро захватывает мышцы спины, живота, конечностей с наступлением полной скованности туловища и конечностей. Симптомы заболевания после инфицирования во время травмы развиваются в основном спустя 6–14 дней.