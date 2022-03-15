В Свердловской области во время тушения пожара погиб спасатель

В Первоуральске во время тушения пожара погиб 46-летний командир отделения пожарно-спасательной части № 10 Николай Шамарин. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, возгорание произошло в ночь на 15 марта в автосервисе на улице Трубников.

«15 марта при тушении пожара в Первоуральске трагически погиб старший прапорщик внутренней службы (в отставке) Николай Шамарин, командир отделения отдельного поста 47 пожарно-спасательной части 10 пожарно-спасательного отряда. Николаю было 46 лет, 25 из них он посвятил службе в пожарной охране», — сообщается на официальном сайте МЧС по Свердловской области.

Коллеги охарактеризовали погибшего как ответственного сотрудника, профессионального бойца и грамотного специалиста. На работе его ценили за усердие, справедливость и любовь к профессии. У Шамарина остались жена и двое детей. В ведомстве пообещали оказать всестороннюю помощь и поддержку родным Шамарина.

По данным МЧС, пожар произошёл в Первоуральске на улице Трубников. Сообщение о возгорании поступило в 22:35. Огонь охватил площадь в 350 квадратных метров. Во время пожара сгорел автомобиль Volkswagen Polo. Кроме того, были повреждены стены и перекрытия в здании автосервиса. В тушении пожара, по данным пресс-службы МЧС, участвовали 18 человек личного состава и 6 единиц техники. К 23:25 огонь удалось локализовать. Открытое горение было ликвидировано в 00:24.