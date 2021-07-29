В Свердловской области вновь увеличили количество коек для больных коронавирусом

В больницах Свердловской области снова увеличили количество коек для больных коронавирусом, сообщает региональное министерство здравоохранения.

По данным ведомства, сначала под ковидный госпиталь отдали помещения многопрофильного клинического медицинского центра «Бонум», где предусмотрели 170 мест для больных коронавирусом, затем ещё 220 коек — в екатеринбургских горбольницах № 40 и № 24 и противотурбекулёзном диспансере. Койки для пациентов с ковидом также открыли в Ирбитской центральной горбольнице и Красноуфимской районной больнице. Таким образом, сейчас коечный фон для больных коронавирусом в Свердловской области составляет 8890 мест.

Напомним, сегодня в регионе установлен новый рекорд по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией — 499 новых случаев. Также подтвердилась смерть ещё 21 человека от коронавируса — это максимальный показатель по смертности. Всего, по официальным данным, COVID-19 стал причиной смерти 4315 человек.