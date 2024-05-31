В Свердловской области валовой региональный продукт вырос на 7%, что вдвое выше среднероссийского показателя 

В Свердловской области валовой региональный продукт (ВРП) вырос на 7%, что вдвое выше среднероссийского показателя. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев на заседании областного правительства по подведению итогов социально-экономического развития региона в 2023 году.

«В целом регион завершил прошлый год с хорошими показателями по всем ключевым направлениям. Валовой региональный продукт Свердловской области увеличился на 7%, что вдвое выше среднероссийских темпов и превосходит динамику за последние несколько лет. Стабилен рынок труда. Успешно реализуются национальные проекты, готовим базу для активного участия в новых проектах, о которых говорил президент России в послании Федеральному собранию», — сказал Евгений Куйвашев.

По итогам прошлого года Свердловская область по всем ключевым социально-экономическим направлениям сохранила позиции в первой десятке регионов России. Значительный вклад в рост валового регионального продукта внёс промышленный комплекс. По итогам 2023 года объём отгруженной промышленной продукции составил 3,7 триллиона рублей, что на 15% выше уровня 2022 года. Индекс промышленного производства, опережая среднероссийские значения, составил 109,3% к уровню 2022 года. За прошедший год в регионе запущено 32 новых промышленных производства, создано и модернизировано порядка 2,5 тысячи рабочих мест.

На поддержку аграрного сектора Свердловской области в виде субсидий в 2023 году было направлено порядка 5,3 млрд рублей, из них свыше 70% — из областного бюджета. В целом сектор произвёл продукции на 114,4 млрд рублей. В рейтинге регионов России сельскохозяйственные товаропроизводители Свердловской области по объёмам производства молока, яиц и картофеля сохранили свои позиции в десятке лучших.

В 2023 году в Свердловской области построено рекордное количество жилья — свыше 3,2 млн кв. метров. Уровень обеспеченности свердловчан жильём увеличился с 29 кв. метров в 2022 году до 29,8 кв. метра в 2023 году.