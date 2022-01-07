В Свердловской области в жутком ДТП погибли 11-летний ребёнок и мужчина

7 января около 10:00 произошла смертельная авария в районе соединения автодорог Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов и Серов — Североуральск — Ивдель. Как сообщают в отделе пропаганды ГИБДД, там столкнулись автомобили Nissan и Lexus.

Сотрудники госавтоинспекции установили, что 40-летний водитель автомобиля Nissan, двигаясь со стороны Североуральска, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lexus, который двигался со стороны Екатеринбурга в Югорск.

«В автомобиле Nissan ехала семья, проживающая в Североуральске. Установлено, что видимость дороги была плохая, так как шёл снег. Но обгон на данном участке дороги был разрешён», — сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В результате аварии до приезда скорой медицинской помощи погиб 11-летний мальчик, который сидел на пассажирском сиденье Nissan. Водитель этого же автомобиля скончался в больнице.

Пассажиры Lexus и ещё два пассажира Nissan были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Кровь на химико-токсикологическое исследование возьмут у водителя автомобиля Nissan, чтобы установить, находился ли он в состоянии опьянения. Стаж вождения мужчины — 22 года. Водитель автомобиля Lexus был трезв, его стаж вождения равен 25 годам, в ДТП он не пострадал.

По факту ДТП ведётся следствие. Сотрудники госавтоинспекции просят водителей при ухудшении погодных условий быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не совершать необдуманных манёвров.