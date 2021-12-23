В Свердловской области в выходные похолодает до минус 30 градусов

В Свердловской области в выходные похолодает до –30 градусов. В Нижнем Тагиле будет чуть теплее. Сегодняшняя ночь станет самой холодной: температура воздуха опустится до –20 градусов.

В Нижнем Тагиле в пятницу, 24 декабря, в светлое время суток столбики термометров покажут –17 градусов, а в тёмное — до –20 градусов. В субботу, 25 декабря, днём немного потеплеет, ожидается до –15 градусов, ночью — до –18. В воскресенье столбики термометров поднимутся до –11 градусов днём и опустятся до –13 ночью. Ожидаются юго-восточный ветер со скоростью 5 метров в секунду и небольшой снег.