В Свердловской области в сентябре выпадет первый снег

В нескольких российских регионах в начале сентября ожидаются заморозки и выпадет первый снег, сообщается на сайте метеоцентра «Фобос».

В частности, дожди и мокрый снег пройдут в отдельных районах Мурманской, Вологодской, Архангельской, Свердловской областей, Пермском крае, в Карелии и Коми. Осадки также возможны в Кировской, Костромской, Тверской и Ярославской областях. Ранее первый снег выпал в Якутии.

По прогнозам синоптиков, похолодание начнётся в центральной части России уже 2 сентября, в отдельных регионах температура ночью снизится до 8–13 градусов, днём будет не выше 11–16 градусов.