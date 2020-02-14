В Свердловской области в результате лобового ДТП погиб человек

Около 9 часов утра на 75-м км автодороги Екатеринбург — Шадринск в районе Каменска-Уральского произошло столкновение легковых автомобилей ВАЗ-2114 и LADA Granta. По предварительной информации, 28-летняя женщина — водитель ВАЗ-2114 по неизвестной причине допустила выезд на полосу встречного движения и врезалась в «Гранту».

В результате столкновения погиб мужчина — пассажир ВАЗ-2114, который находился на переднем пассажирском сиденье. Женщина получила тяжёлые травмы. В момент ДТП в ВАЗ-2114 находились двое детей 2 и 11 лет. Младший ребёнок перевозился в автокресле, старший был пристёгнут ремнём безопасности. Сейчас врачи осматривают детей на предмет получения травм. Установлено, что в ВАЗ-2114 находилась семья из города Заречного, которая направлялась в Каменск-Уральский. В LADA Granta в момент ДТП находились мужчина, который управлял транспортным средством, и его супруга. Оба госпитализированы в больницу.