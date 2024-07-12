В Свердловской области в рамках диспансеризации стало доступно обследование состояния репродуктивного здоровья

В Свердловской области профилактические осмотры и диспансеризацию за шесть месяцев 2024 года прошли 760 тысяч жителей региона, что на 25% больше показателя прошлого года. Диагностику состояния здоровья уральцы могут пройти в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Теперь диспансеризация включает и обследования для оценки состояния репродуктивного здоровья. Это стало возможным благодаря региональной программе «Контроль здоровья», утверждённой губернатором Евгением Куйвашевым.

«Предусмотренная программой госгарантий превентивная медицина, направленная на профилактику заболеваний и раннее выявление рисков, помогает сохранять здоровье и повышать качество жизни. В региональном проекте “Контроль здоровья” расширен стандартный перечень обследований уральцев в ходе диспансеризации. Сделан акцент на репродуктивной системе. По данным Росстата, частота бесплодных браков в нашей стране колеблется от 17 до 24% в зависимости от региона», — отметила замминистра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева.

По итогам шести месяцев 2024 года среди прошедших диспансеризацию была выявлена почти 531 тысяча случаев различных заболеваний, из которых около 60 тысяч обнаружены впервые. Наибольший удельный вес среди впервые выявленных патологий приходится на заболевания системы кровообращения — 31 763 случая. На втором и третьем месте болезни органов пищеварения (около 4 тысяч случаев) и сахарный диабет (более 2,5 тысячи впервые зарегистрированных пациентов с этим заболеванием). Диагностике злокачественных новообразований у свердловчан уделяется особое внимание. Среди прошедших диспансеризацию выявлена 1 382 случая онкологии, но 74% из них — на ранних стадиях.

Обследования репродуктивного здоровья в рамках диспансеризации проводятся по желанию пришедшего на диагностику. За отчётный период мероприятиями по оценке репродуктивного здоровья было охвачено более 66 тысяч жителей региона. Практика подтвердила, что одна из основных причин бесплодия и у женщин, и у мужчин — вовремя не диагностированные инфекционные заболевания, в том числе передающиеся половым путём. Среди женщин, прошедших диспансеризацию, было выявлено более 5,3 тысячи патологических изменений, в том числе около одной тысячи — болезней репродуктивной системы.

Сложности с рождением ребёнка в паре связаны также с репродуктивными проблемами у мужчины. Диспансеризация выявила более двух тысяч болезней мочеполовой системы у представителей сильного пола и почти 50 случаев болезней предстательной железы.

Диспансеризация помогает выявить многие проблемы со здоровьем на начальной стадии, главное не забывать регулярно проходить профилактические осмотры. В летние месяцы в поликлиниках области нет большого наплыва посетителей, поэтому пройти диспансеризацию можно в максимально сжатые сроки, а в рамках акции «зелёный коридор» — по субботам.