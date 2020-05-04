В Свердловской области в пожаре погиб трёхлетний ребёнок. Родители не смогли вытащить его из горящего дома

В посёлке Арти Свердловской области днём 4 мая в пожаре погиб трёхлетний ребёнок. Родители малыша не сразу увидели, что дом горит, и не смогли спасти его.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, мальчик спал в доме, пока его родители работали в огороде. Когда они поняли, что дом горит, войти внутрь и спасти сына было уже невозможно из-за сильного задымления и открытого пламени. В итоге ребёнка вынесли из дома прибывшие на вызов пожарные, но спасти его не удалось. Родители получили ожоги, пытаясь спасти сына самостоятельно. Сейчас они госпитализированы.

В ведомстве добавили, что площадь возгорания составила 90 квадратных метров. Пожарные справились с огнём за 17 минут. В тушении были задействованы 20 спасателей и 4 единицы пожарно-спасательной техники.

На месте трагедии работают пожарные дознаватели и следственные органы.