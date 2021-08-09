В Свердловской области в отделе полиции нашли труп мужчины

В Туринском районе в изоляторе временного содержания в отделе полиции обнаружили труп мужчины, пишет E1.ru.

В МВД сообщили, что ЧП заметил дежурный, обходя камеры арестованных. Погибший — мужчина 1993 года рождения.

«Гражданину была оказана доврачебная помощь и вызвана бригада медиков, которые констатировали смерть», — прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Происшествие случилось вечером 7 августа, точную причину смерти установит экспертиза. Проверку также начал Следственный комитет.

«Согласно предварительным данным, признаков того, что смерть наступила в результате противоправных действий посторонних лиц, не имеется. Проведён осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, истребована и анализируется интересующая следствие служебная документация», — сообщил помощник руководителя СУ СК по Свердловской области Александр Шульга.

Известно, что мужчину задержали за неоднократное нарушение правил домашнего ареста, ранее он был судим за хранение наркотиков.