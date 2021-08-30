В Свердловской области в начале недели ожидаются заморозки

В Свердловскую область 30 и 31 августа придут заморозки, температура воздуха может опуститься до –2°C, сообщает Уралгидрометцентр.

В понедельник, 30 августа, в области будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшие дожди. В светлое время суток температура воздуха составит +14..+19°C, на севере области — до +10°C. Ночью температура опустится до –2°C.

В Екатеринбурге первый день рабочей недели пройдёт без осадков, днём воздух прогреется до +17…+19°C. В Нижнем Тагиле потеплеет до +16°C.

Во вторник, 31 августа, согласно прогнозам Уральского гидрометцентра, на территории региона будет облачно с прояснениями, днём температура будет на уровне +11...+16°C, ночью — до +9 °C, в некоторых местах до 0°C. В Екатеринбурге в этот день будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, столбик термометра поднимется до +14…+16°C. В Нижнем Тагиле ожидается до +12°C, к вечеру возможен дождь.

В среду, 1 сентября, в Свердловской области сохранится облачность с прояснениями, а также небольшие дожди, местами умеренные. Днём воздух прогреется до +14…+19°C. В этот день Екатеринбург ожидает облачное небо с прояснениями и небольшой дождь. Днём температура воздуха составит +17…+19°C. В Нижнем Тагиле воздух прогреется до +16…+17°C.