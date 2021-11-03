В Свердловской области в многодетной семье при пожаре погибли два малыша 

Накануне в селе Квашинском Камышловского района в частном доме, где проживала многодетная семья, случился пожар. Двоих из четверых детей, находящихся в тот момент в доме, из огня вытащили соседи. Два малыша 2019 и 2021 годов рождения погибли.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Свердловской области, утром 2 ноября многодетная мать затопила печь в деревянном доме и вышла на улицу. За время её отсутствия произошло возгорание. Двое детей к тому моменту уже не спали, поэтому соседи, обнаружившие пожар, сумели быстро их эвакуировать . Однако ещё двоих малышей — двухгодовалого мальчика и девочку-младенца спасти не удалось.

«Мать погибших детей состоит на учёте в службе по делам несовершеннолетних территориального ОВД. Ранее сотрудники полиции уже привлекали её к ответственности за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних. Она имеет судимость за кражи, официально является матерью-одиночкой. Ранее судимый отец детей в настоящее время отбывает наказание за совершённое преступление в местах лишения свободы. Эта история могла закончиться ещё более трагично, двоим детям – девочкам Ксении, 2017 года рождения, и Дарье, 2018 года рождения – чудом удалось спастись из жилища. Всего женщина 1993 года рождения воспитывает пятерых детей. Мальчик, 2010 года рождения буквально незадолго до ЧП уехал в Екатеринбург на крестины. Представители МВД, СКР и МЧС проводят совместную работу по выяснению причин произошедшей трагедии», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия: проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые судебные экспертизы, в том числе для определения точных причин смерти погибших детей, а также для установления причины возгорания. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления СК России.