В Свердловской области в массовом ДТП с участием рейсового автобуса погибли три человека

Утром 15 марта на трассе Екатеринбург — Пермь произошло массовое ДТП. Столкнулись три легковых автомобиля и рейсовый автобус, ехавший из уральской столицы в Красноуфимск. В результате аварии погибли три человека.

Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, авария произошла на 309-м километре трассы. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

По данным регионального УГИБДД, все погибшие ехали в автомобиле Hyundai. Также в ДТП травмы получил человек, который находился в автомобиле Lada Largus.