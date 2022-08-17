В Свердловской области в массовом ДТП с грузовиками погиб подросток

16 августа под Нижними Серьгами произошло смертельное ДТП, в котором погибла 16-летняя девушка, ещё три человека получили травмы, среди которых полуторагодовалый ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД России по Свердловской области.

По предварительным данным, в 10:00 на 230-м км автодороги Пермь — Екатеринбург водитель грузовика DAF с полуприцепом, выезжая с полосы разгона, не пропустил Fiat Albea, который ехал в попутном направлении. После столкновения водитель Fiat потерял контроль на дороге, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Iveco. От полученного удара Fiat Albea отбросило в кювет.

В результате трагедии в иномарке Fiat Albea погибла 16-летняя девушка. Три человека этой в машине получили травмы: 41-летняя женщина-водитель, 17-летняя девушка и полуторагодовалый ребёнок. Малыша доставили в ДГКБ № 9 Екатеринбурга на вертолёте, девушку госпитализировали в Красноуфимскую городскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом костей таза, ещё одна пассажирка Fiat, которая находилась на переднем сиденье, не пострадала.

Госавтоинспекцией установлено, что в Fiat ехала семья, проживающая в посёлке Бисерть Нижнесергинского района. За рулём и на переднем пассажирском сиденье ехали две родные сестры. На задних сиденьях находились их дочки, которые в этот день поехали поступать в колледж Красноуфимска. Все пассажиры Fiat во время движения использовали ремни безопасности. Годовалый ребёнок ехал в детском кресле.

В ГИБДД также отметили, что водители грузовиков были трезвы. Прокуратура Нижнесергинского района проведёт доследственную проверку по факту ДТП и определит причины массовой аварии.