В Свердловской области в массовом ДТП погиб водитель

23 августа на трассе возле Лесного произошло массовое ДТП, в котором один человек погиб, шесть пострадали. Как сообщили Е1.RU в УГИБДД по Свердловской области, трагедия случилась около 18:00 на 11-м километре автодороги Нижняя Тура — Качканар.

По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля Hyundai Sonata решил совершить обгон на участке, где делать это запрещено дорожным знаком. В итоге он врезался в автомобили Tianye Admiral и LADA Priora, которые после столкновения улетели в кювет. Водитель Hyundai погиб на месте. Ещё шесть человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В Госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости соблюдать ПДД и внимательно смотреть на дорожные знаки.