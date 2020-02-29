В Свердловской области в лобовом столкновении двух легковушек погибли пять человек

Вечером 28 февраля произошло смертельное ДТП недалеко от Екатеринбурга. В результате лобового столкновения ВАЗ-2112 и Ford Focus погибли пять человек, ещё одного пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области, трагедия произошла в 23:15 на региональной дороге недалеко от села Косулино. По предварительным данным, 32-летний водитель отечественной легковушки выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Ford Focus под управлением 51-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель ВАЗа и четверо его пассажиров скончались на месте аварии. Установлено, что погибшие являются жителями города Арамиль Сысертского района.

«29-летняя девушка в момент ДТП находилась на переднем пассажирском сиденье, была пристёгнута ремнём безопасности, мужчины 1992, 1988 и 1986 года рождения находились на заднем пассажирском сиденье, ремнями безопасности пристёгнуты не были. Чтобы достать тела погибших из искорёженного автомобиля, сотрудники МЧС с помощью специнструмента производили деблокировку», — уточнили в ведомстве.

Водитель иномарки в тяжёлом состоянии был доставлен в ГБ № 36 Екатеринбурга.