В Свердловской области в лобовом ДТП пострадала студентка 

Утром 19 марта на подъезде к Краснотурьинску произошло лобовое столкновение Skoda Fabia и Ford Focus. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД МО МВД России «Краснотурьинский», в результате ДТП госпитализированы 16-летняя девушка и её 46-летний отец.

По предварительным данным, 46-летний водитель Skoda не справился с управлением во время обгона и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Ford Focus под управлением 49-летнего мужчины.

У водителя Skoda Fabia диагностировали пневмоторакс, ушибы и ссадины, у 16-летней пассажирки — перелом ребра и ушиб мочевого пузыря. Оба госпитализированы. У водителя Ford Focus врачи диагностировали перелом грудины, ему рекомендовано амбулаторное лечение.

Сотрудники ГИБДД установили, что 46-летний водитель Skoda — житель Карпинска, он отвозил свою 16-летнюю дочь на занятия в колледж в Краснотурьинск. Девушка сидела на переднем сиденье и была пристёгнута ремнём безопасности. Водитель автомобиля Ford рассказал, что двигался со стороны Краснотурьинска в Карпинск, возвращался домой с ночной смены. Неожиданно на полосу для встречного движения выехал легковой автомобиль, столкновения избежать не удалось. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.