В Свердловской области в лобовом ДТП погибла 10-летняя девочка, её сестра-близнец госпитализирована

На 93-м километре федеральной трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган в лобовом ДТП с участием Lifan X60 и Honda CR-V погибла 10-летняя девочка. Её сестра-близнец госпитализирована, сообщает ГИБДД Свердловской области.

Трагедия произошла 15 февраля около 18:30. Автомобиль Lifan X60 с 40-летней женщиной за рулём и двумя её дочерьми двигался со стороны Курганской области в сторону Екатеринбурга. Honda CR-V под управлением 65-летнего жителя Каменского округа без пассажиров ехала им навстречу.

По словам мамы девочек, внезапно на дорогу выбежало дикое животное. Водитель попыталась уйти от столкновения, и её машину вынесло на встречную полосу, где и произошла авария. Женщина пояснила, что везла детей домой в Екатеринбург после отмены дистанционного обучения.

В результате ДТП одна из двух школьниц погибла на месте. Её сестру-близняшку и водителя Honda госпитализировали с травмами, мать детей после осмотра медиков была отправлена домой.

Погибшая девочка и её сестра сидели на бустерах на заднем сиденье и были пристёгнуты ремнями безопасности. Обстоятельства ДТП выясняются.

Какое именно дикое животное выбежало на трассу перед Lifan, не уточняется. В соцсетях местные жители пишут, что в окрестностях Каменска-Уральского на дороги довольно часто выбегают дикие косули.