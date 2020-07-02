В Свердловской области в ДТП с трактором подростка выдавило из автомобиля брусом

В Слободотуринском районе Свердловской области в результате дорожно-транспортного происшествия длинный брус насквозь пробил автомобиль ВАЗ-2110, из-за чего пострадал 16-летний подросток, сообщает программа регионального ГУ МВД «Патрульный участок».

Отечественный автомобиль под управлением пьяного 47-летнего водителя на большой скорости врезался в трактор с прицепом в селе Сладковском. По словам водителя, опьянение которого было зафиксировано приборами, накануне вечером он вместе с соседями провожал их детей в армию. Утром мужчина уехал от соседей на автомобиле, к нему в машину сел 16-летний брат уходивших в армию призывников, попросив подбросить его в магазин.

В результате ДТП 16-летний пассажир машины получил серьёзные травмы — от удара подросток вылетел из автомобиля, либо его вытолкнул брус, который пробил автомобиль насквозь через лобовое стекло в районе пассажирского сиденья. Его нашли на земле возле автомобиля сотрудники экстренных служб, которые прибыли на место ДТП. С ушибом головного мозга и переломом теменной кости в бессознательном состоянии пострадавший был доставлен в районную больницу.